В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов

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В московских аэропортах задержаны 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 11:05 мск, в Домодедове 24 рейса задержаны, три отменены.

В аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов, в Шереметьеве — девять.

Ранее в Москве из-за тумана и гололедицы объявили экстренное предупреждение. 

Телеканал «360» передавал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 28 декабря из-за сильного тумана.

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