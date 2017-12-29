В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов

В московских аэропортах задержаны 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 11:05 мск, в Домодедове 24 рейса задержаны, три отменены.

В аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов, в Шереметьеве — девять.

Ранее в Москве из-за тумана и гололедицы объявили экстренное предупреждение.

Телеканал «360» передавал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 28 декабря из-за сильного тумана.