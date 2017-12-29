В депздраве Москвы рассказали о состоянии пострадавших при ДТП у метро «Сходненская»
Три человека, пострадавшие в результате наезда автобуса на остановку в районе станции метро «Сходненская» на северо-западе Москвы, находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
«Погибших нет, три человека госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП задержан.
По предварительным данным, автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него врезался автомобиль.
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