В депздраве Москвы рассказали о состоянии пострадавших при ДТП у метро «Сходненская»

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Три человека, пострадавшие в результате наезда автобуса на остановку в районе станции метро «Сходненская» на северо-западе Москвы, находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«Погибших нет, три человека госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП задержан. 

По предварительным данным, автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него врезался автомобиль.

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