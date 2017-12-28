Пострадавшим при взрыве в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим при взрыве.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Отмечается, что «сумма выплат составит 300 тыс. рублей каждому из пострадавших».

«Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт.

Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в камере хранения магазина «Перекрёсток» в торгово-развлекательном комплексе. По последним данным, пострадали 13 человек.

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