Пострадавшим при взрыве в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей
Об этом в Twitter написал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
Отмечается, что «сумма выплат составит 300 тыс. рублей каждому из пострадавших».
Правительством #спб,по распоряжению Губернатора Г.Полтавченко,— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 28 декабря 2017 г.
будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора СПб.
«Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт.
Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в камере хранения магазина «Перекрёсток» в торгово-развлекательном комплексе. По последним данным, пострадали 13 человек.