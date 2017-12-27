Ситуация со взрывом в ТЦ в Петербурге находится под контролем НАК

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координирует ситуацию в связи со взрывом в магазине в петербургском торговом центре. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению преступления.

В НАК подтвердили, что при взрыве неустановленного устройства, помещённого преступником в камеру хранения, пострадали десять человек.

Вечером 27 декабря в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.