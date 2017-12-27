Суд арестовал экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы по делу о взятке

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест экс-главы следственного управления СК России по ЦАО Москвы, начальника правового отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова, сообщает РИА Новости.

«Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года», — приводит агентство слова судьи Елены Галихановой.

Ранее следователи обратились к суду с просьбой арестовать Алексея Крамаренко, который был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой.