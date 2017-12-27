Источник: задержан экс-глава СУ СК по ЦАО Москвы по делу Шакро Молодого
«Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, информацию о задержании Крамаренко подтвердил также источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.
В июле 2016 года Алексей Крамаренко подал в отставку из-за дела криминальных авторитетов Захария Калашова (Шакро Молодого) и Андрея Кочуйкова (Итальянца).