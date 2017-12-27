Источник: задержан экс-глава СУ СК по ЦАО Москвы по делу Шакро Молодого

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ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.

«Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, информацию о задержании Крамаренко подтвердил также источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

В июле 2016 года Алексей Крамаренко подал в отставку из-за дела криминальных авторитетов Захария Калашова (Шакро Молодого) и Андрея Кочуйкова (Итальянца).

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