Источник: задержан экс-глава СУ СК по ЦАО Москвы по делу Шакро Молодого

ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.

«Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, информацию о задержании Крамаренко подтвердил также источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

В июле 2016 года Алексей Крамаренко подал в отставку из-за дела криминальных авторитетов Захария Калашова (Шакро Молодого) и Андрея Кочуйкова (Итальянца).