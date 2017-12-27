Следователи попросили суд арестовать экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы по делу о взятке

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Следователи обратились к суду с просьбой арестовать бывшего главу Следственного управления СК России по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко, который был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

«В адрес Лефортовского суда поступил материал и ходатайство СУ ФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК России Крамаренко Алексея Игоревича», — цитирует Краснову ТАСС.

Ранее ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти», бывшего главу следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.

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