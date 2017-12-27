Прорвавшиеся из Финляндии через границу России на микроавтобусе сдались властям

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Мужчины, которые находились в прорвавшемся через границу России микроавтобусе из Финляндии, сдались властям. Об этом сообщили в СК на транспорте по Северо-Западу.

«Они явились в таможенный отдел и готовы давать показания», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным СМИ, один из мужчин — россиянин, второй — гражданин Финляндии. 

Ранее сообщалось, что микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию на посту «Торфяновка».

По данным СК, сотрудник таможни сел в автомобиль для проведения досмотра груза, после чего транспортное средство направилось в сторону выезда с поста и покинуло пункт пропуска.

В ходе движения водитель направил в сторону сотрудника таможни внешне похожий на пистолет предмет, после чего таможенника вытолкнули из движущегося транспортного средства.

По факту произошедшего возбуждено дело.

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