СК возбудил дело после инцидента с автомобилем из Финляндии на границе России

Следователи возбудили уголовное дело после применения насилия к сотруднику таможни в ходе досмотра автомобиля из Финляндии. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«По факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни на МАПП «Торфяновка» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник таможни сел в автомобиль для проведения досмотра груза, после чего транспортное средство направилось в сторону выезда с поста, сбило шлагбаум и выехало с территории пункта пропуска.

В ходе движения водитель направил в сторону сотрудника таможни внешне похожий на пистолет предмет. В завязавшейся борьбе таможенника вытолкнули из движущегося транспортного средства, из-за чего он получил незначительные телесные повреждения.

«В настоящее время личности подозреваемых и местонахождение автомобиля установлены», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что микроавтобус прорвался из Финляндии в Россию без прохождения таможенного контроля на посту «Торфяновка».