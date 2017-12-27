В полиции опровергли сообщения о том, что устроивший стрельбу на фабрике в Москве сдался
В Главном управлении МВД России по Москве заявили, что сообщения о том, что бывший директор фабрики «Меньшевик» сдался полиции, не соответствуют действительности.
«Информация, распространённая в ряде СМИ, о том, что мужчина сдался полиции, не соответствует действительности», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного главка МВД.
Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что экс-директор фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу, когда пришли приставы взыскивать долги.
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