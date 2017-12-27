В полиции опровергли сообщения о том, что устроивший стрельбу на фабрике в Москве сдался

В Главном управлении МВД России по Москве заявили, что сообщения о том, что бывший директор фабрики «Меньшевик» сдался полиции, не соответствуют действительности.