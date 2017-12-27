МВД: экс-владелец фабрики «Меньшевик» покинул территорию предприятия безоружным

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, покинул её территорию без оружия. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.