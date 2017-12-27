МВД: экс-владелец фабрики «Меньшевик» покинул территорию предприятия безоружным
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, покинул её территорию без оружия. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.
«Оружие изъято, он покинул территорию предприятия без него», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Москве объявили план «Сирена» в связи с розыском Аверьянова.
Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба.
RT ведёт текстовую трансляцию.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.