МВД: экс-владелец фабрики «Меньшевик» покинул территорию предприятия безоружным

Короткая ссылка
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, покинул её территорию без оружия. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

«Оружие изъято, он покинул территорию предприятия без него», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Москве объявили план «Сирена» в связи с розыском Аверьянова.

Утром 27 декабря в здании кондитерской фабрики на юго-востоке Москвы произошла стрельба. 

RT ведёт текстовую трансляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119