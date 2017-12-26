Путин поручил обеспечить на выборах президента видеотрансляции с участков

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить на выборах главы государства видеотрансляции с участков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

«Обеспечьте в ходе проведения выборов президента России в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Видеотрансляции также должны быть организованы с процедур проведения голосования и подсчёта голосов избирателей.

Согласно поручению Путина, из бюджета на данные цели будет выделено «не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году».

В поручениях отмечается, что единственным поставщиком услуг в 2017—2018 годах выбран «Ростелеком».

Совет Федерации России назначил выборы главы государства на 18 марта 2018 года.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что число желающих принять участие в президентской гонке 2018 года в России возросло до 45 человек.