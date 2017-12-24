Церемония прощания с лингвистом Зализняком пройдёт в РАН
«Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете. В академии наук, скорее всего, будет прощание», — цитирует его РИА Новости.
По словам Тучкова, Зализняк внёс огромный вклад в филологию и изучение русской культуры.
«Это действительно такая масштабная фигура и по тому, что было сделано, и по тому, что он изучал, и по тому, как он это делал», — добавил декан исторического факультета МГУ.
Ранее стало известно, что лингвист Андрей Зализняк, академик РАН, скончался в возрасте 82 лет.
Директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть лингвиста.