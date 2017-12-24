В РАН прокомментировали кончину Андрея Зализняка

Директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть лингвиста Андрея Зализняка.

«Это совершенно неожиданно, ничто не предвещало. Ещё два месяца назад я был на его триумфальной лекции в Московском государственном университете о результатах сезона 2017 года по обнаружению и изучению берестяных грамот Новгорода. Традиционно проводились такие лекции осенью каждого года, и Андрей Анатольевич более трёх часов вёл лекцию в переполненном зале. Когда аудитория была готова продолжать слушать, он расширил программу. Он был сильным, мощным, здоровым, поэтому осознать это чрезвычайно трудно», — рассказал Кибрик.

Он добавил, что Зализняк был его преподавателем в МГУ.

Ранее стало известно, что лингвист Андрей Зализняк, академик РАН, скончался в возрасте 82 лет.