Скончался российский лингвист Андрей Зализняк

Советский и российский лингвист Андрей Зализняк, академик РАН, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

«Умер А.А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал Сичинава.

Зализняк является автором работ по общей и русской морфологии.

В 2007 году Зализняк получил премию Александра Солженицына (2007) за исследование «Слова о полку Игореве» и убедительное доказательство его подлинности. Также он является лауреатом Государственной премии России в области науки и технологий и премии им. А. А. Шахматова РАН.

В октябре сообщалось, что лингвист и антрополог академик РАН Вячеслав Иванов скончался на 89-м году жизни.