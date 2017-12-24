Захарова прокомментировала разговор постпреда США при ООН с пранкерами из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook прокомментировала телефонный разговор постпреда США при ООН Никки Хейли с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) из России.

«В телефонном разговоре с «польским премьером» американский дипломат сказала, что США «продолжают напоминать России её место в мире». Никки, Вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»? Как-то недальновидно», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры разыграли Хейли, позвонив ей от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Они в том числе обсудили с постпредом США при ООН выборы на выдуманном острове на юге Китая, в которые, по словам разыгрывающих, вмешалась Россия.