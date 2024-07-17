РБК: суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

В Москве за первые шесть месяцев 2024 года суды вынесли около 27 тыс. постановлений о назначении административного наказания по трём основным «мигрантским» статьям КоАП.

Об этом сообщает РБК.

Как сказано в материале, если смотреть количество постановлений по неделям, всплеск наблюдался в неделю с 3 по 9 июня. В то время суды вынесли постановления о назначении наказания по 2336 делам. Это стало максимальным количеством с начала 2024 года.

Уточняется, что это почти в полтора раза больше, чем через неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда было вынесено 1441 постановление.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили о росте числа совершённых мигрантами экстремистских преступлений.

В начале июля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о росте числа преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.