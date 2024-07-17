Источник RT: ошибки экипажа не рассматриваются в качестве причины крушения SSJ-100

Ошибки экипажа не рассматриваются в качестве причины крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.

Об этом рассказал RT источник в правоохранительных органах. Расшифровка чёрных ящиков ещё идёт, уточнил он.

Следствие проверяет версию, что к ЧП могли привести некачественный ремонт или установка и крепление деталей после ремонта, добавил собеседник.

Также источник RT заявлял, что тела погибших при крушении лайнера доставлены специалистам для генетической экспертизы.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, комиссия определила приоритетную версию авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 под Коломной.