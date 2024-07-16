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Безопасная эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушена

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В пресс-службе Ростовской АЭС заявили, что безопасная эксплуатация станции после отключения энергоблока №1 не была нарушена.
Безопасная эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушена
  • РИА Новости

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами... Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — говорится на сайте станции.

Уточняется, что радиационный фон на атомной станции и в районе её расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

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