Безопасная эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушена

В пресс-службе Ростовской АЭС заявили, что безопасная эксплуатация станции после отключения энергоблока №1 не была нарушена.

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами... Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — говорится на сайте станции.

Уточняется, что радиационный фон на атомной станции и в районе её расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.