В столице запустили тематический трамвай в стиле Дня Московского транспорта

В центре столицы запустили тематический трамвай в стиле Дня Московского транспорта, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам чиновника, украшенный вагон курсирует по маршруту №9 от Белорусского вокзала до Российского университета транспорта (МИИТ).

«Московский трамвай — один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта, он особенно нравится нашим пассажирам. Каждый день на нём совершают около 700 тыс. поездок», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене запустили поезд «Москва — молодёжная столица России». Увидеть состав можно на Серпуховско-Тимирязевской линии.