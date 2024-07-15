В столичном метро запустили поезд «Москва — молодёжная столица России»

В столичном метрополитене запустили поезд «Москва — молодёжная столица России». Увидеть состав можно на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В вагонах размещена информация о проектах, программах, конкурсах и событиях, связанных с молодыми жителями города.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем рассказывать пассажирам о полезных и интересных проектах столицы», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили 32 тыс. виртуальных карт «Тройка» с конца мая.