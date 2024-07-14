В Москве выпустили 32 тысячи виртуальных карт «Тройка» с конца мая

В Москве выпустили 32 тыс. виртуальных транспортных карт «Тройка» с конца мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Они работают в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте», — отметил Собянин в своём Telegram-канале.

От покупки билета на виртуальную карту до момента валидации проезда проходит менее минуты. Также можно пользоваться большинством абонементов и оплачивать проезд с помощью «Кошелька».

Выпустить такую «Тройку» можно в приложении «Метро Москвы».

Ранее 360.ru сообщал, что московские предприятия обеспечили метрополитен оборудованием и комплектующими.