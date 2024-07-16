RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье запустили приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм

Короткая ссылка
В Московской области запустили приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье запустили приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на соцсети Воробьёва.

«Деньги можно потратить на: приобретение земельных участков — не более 60% от затрат; строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования — не более 60% от затрат; погашение льготного инвесткредита — не более 20%; уплату процентов по льготному инвесткредиту в течение 18 месяцев с момента получения гранта», — рассказал губернатор.

Принять участие в конкурсе могут семейные фермы, зарегистрированные на сельских территориях Подмосковья не менее года, при условии что минимум два члена семьи главы хозяйства официально работают на ферме.

Ранее в Минсельхозпроде Московской области рассказали, что за четыре месяца предприятия региона экспортировали в другие страны 46 тыс. т сельхозтоваров на $637 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить