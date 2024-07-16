В Подмосковье запустили приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм

В Московской области запустили приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на соцсети Воробьёва.

«Деньги можно потратить на: приобретение земельных участков — не более 60% от затрат; строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования — не более 60% от затрат; погашение льготного инвесткредита — не более 20%; уплату процентов по льготному инвесткредиту в течение 18 месяцев с момента получения гранта», — рассказал губернатор.

Принять участие в конкурсе могут семейные фермы, зарегистрированные на сельских территориях Подмосковья не менее года, при условии что минимум два члена семьи главы хозяйства официально работают на ферме.

Ранее в Минсельхозпроде Московской области рассказали, что за четыре месяца предприятия региона экспортировали в другие страны 46 тыс. т сельхозтоваров на $637 млн.