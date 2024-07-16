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СК возбудил дело после отравления 15 человек в хостеле на севере Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как из хостела на Дмитровском шоссе в Москве были госпитализированы не менее 15 человек с отравлением.
СК возбудил дело после отравления 15 человек в хостеле на севере Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

По данным следователей, в понедельник, 15 июля, не менее 15 человек доставили из хостела в больницу. У них выявили признаки пищевого отравления. 

В настоящее время сотрудники СК вместе с представителями Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной поблизости точки быстрого питания.

«В рамках расследования уголовного дела изучается документация хостела, а также законность проживания иностранных граждан в нём», — отметили в ведомстве. 

Ранее в Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в детском лагере «Каламитский бриз». 

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