СК возбудил дело после отравления 15 человек в хостеле на севере Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По данным следователей, в понедельник, 15 июля, не менее 15 человек доставили из хостела в больницу. У них выявили признаки пищевого отравления.
В настоящее время сотрудники СК вместе с представителями Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной поблизости точки быстрого питания.
«В рамках расследования уголовного дела изучается документация хостела, а также законность проживания иностранных граждан в нём», — отметили в ведомстве.
Ранее в Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в детском лагере «Каламитский бриз».