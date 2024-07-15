Роспотребнадзор: 26 детей госпитализировали после отравления в лагере в Крыму
- РИА Новости
Об этом заявили в межрегиональном управлении ведомства, передаёт ТАСС.
В Роспотребнадзоре отметили, что по факту отравления проводится эпидемиологическое расследование.
«Всего на госпитализации находятся 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактными», — сообщили в ведомстве.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса в Ивановской области.