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Роспотребнадзор: 26 детей госпитализировали после отравления в лагере в Крыму

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В Роспотребнадзоре сообщили о госпитализации 26 детей после отравления в детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории.
Роспотребнадзор: 26 детей госпитализировали после отравления в лагере в Крыму
  • РИА Новости

Об этом заявили в межрегиональном управлении ведомства, передаёт ТАСС. 

В Роспотребнадзоре отметили, что по факту отравления проводится эпидемиологическое расследование. 

«Всего на госпитализации находятся 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактными», — сообщили в ведомстве. 

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса в Ивановской области. 

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