В Плёсе Ивановской области возбудили дело после отравления детей в лагере
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Об этом информирует СУ СК России по региону в Telegram.
Отмечается, что управление Роспотребнадзора по региону сообщало о случаях заболевания с признаками острой кишечной инфекции среди детей в детском санаторно-оздоровительном лагере (ДСОЛ) ООО «Пансионат с лечением Плёс».
Как сказано в материале, в изоляторе лагеря находились 16 детей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.