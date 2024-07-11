В Плёсе Ивановской области возбудили дело после отравления детей в лагере

Уголовное дело возбудили в Ивановской области из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса.

Об этом информирует СУ СК России по региону в Telegram.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по региону сообщало о случаях заболевания с признаками острой кишечной инфекции среди детей в детском санаторно-оздоровительном лагере (ДСОЛ) ООО «Пансионат с лечением Плёс».

Как сказано в материале, в изоляторе лагеря находились 16 детей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.