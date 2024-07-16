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Врач Лысенков дал советы по выбору зубной пасты

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Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков дал рекомендации по выбору зубной пасты.
Врач Лысенков дал советы по выбору зубной пасты
  • Gettyimages.ru

Следует отказаться от приобретения пасты, в которой присутствуют сульфатные соединения SLES и SLS. Эти вещества при длительном использовании вызывают раздражения и аллергические реакции слизистой оболочки, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Также следует отказаться от пасты, если в ней присутствуют сахара, причём не важно, какое именно соединение. Сахар — это питание для бактерий в полости рта, а значит, такие пасты будут способствовать развитию кариеса на зубах», — сказал Лысенков.

По словам специалиста, нежелательно часто использовать отбеливающие пасты. В них содержится большое количество абразивных соединений.

«При постоянном использовании таких паст эмаль зубов истирается, появляются царапины и трещины, что в свою очередь приводит к повышенной чувствительности зубов», — добавил врач.

Ранее кандидат медицинских наук, стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова объяснила, почему у некоторых людей зубы болезненно реагируют на кислые и сладкие блюда, а также на слишком горячее или холодное.

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