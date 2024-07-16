RT в Telegram
Подпишись

На Краснодарской улице в Москве возведут жилой дом с подземным паркингом

Короткая ссылка
В столичном районе Люблино на Краснодарской улице возведут жилой дом с подземным паркингом, заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
На Краснодарской улице в Москве возведут жилой дом с подземным паркингом
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«В двухсекционном доме общей площадью почти 24 тыс. кв. м предусмотрено 220 квартир различной планировки. На подземном уровне разместят 75 машино-мест», — сказал Слободчиков.

Он также отметил, что на прилегающей территории оборудуют детскую и спортивную площадки, зону для отдыха со скамейками.

Ранее сообщалось, что в Юго-Западном районе Москвы появится новый жилой комплекс в рамках программы реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить