На Краснодарской улице в Москве возведут жилой дом с подземным паркингом
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«В двухсекционном доме общей площадью почти 24 тыс. кв. м предусмотрено 220 квартир различной планировки. На подземном уровне разместят 75 машино-мест», — сказал Слободчиков.
Он также отметил, что на прилегающей территории оборудуют детскую и спортивную площадки, зону для отдыха со скамейками.
Ранее сообщалось, что в Юго-Западном районе Москвы появится новый жилой комплекс в рамках программы реновации.