На Краснодарской улице в Москве возведут жилой дом с подземным паркингом

В столичном районе Люблино на Краснодарской улице возведут жилой дом с подземным паркингом, заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«В двухсекционном доме общей площадью почти 24 тыс. кв. м предусмотрено 220 квартир различной планировки. На подземном уровне разместят 75 машино-мест», — сказал Слободчиков.

Он также отметил, что на прилегающей территории оборудуют детскую и спортивную площадки, зону для отдыха со скамейками.

Ранее сообщалось, что в Юго-Западном районе Москвы появится новый жилой комплекс в рамках программы реновации.