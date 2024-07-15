RT в Telegram
Подпишись

Специалист Борисова рассказала о важности донорства

Короткая ссылка
Директор центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Дарья Борисова рассказала о важности донорства.
Специалист Борисова рассказала о важности донорства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Всегда очень важно принимать участие в таких акциях», — заявила Борисова во время посещения акции по сдаче крови на одном из предприятий на севере Москвы

«Я желаю всем участникам, во-первых, крепкого здоровья, ну, и во-вторых, конечно же, отличного самочувствия после быстрого, скорейшего восстановления. Ни в коем случае не растерять желания на участие в подобных акциях в последующем», — добавила она.

Ранее в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я. Климовой рассказали, что с начала года жители региона совершили 31,5 тыс. донаций крови и её компонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить