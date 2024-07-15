Специалист Борисова рассказала о важности донорства

Директор центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Дарья Борисова рассказала о важности донорства.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Всегда очень важно принимать участие в таких акциях», — заявила Борисова во время посещения акции по сдаче крови на одном из предприятий на севере Москвы

«Я желаю всем участникам, во-первых, крепкого здоровья, ну, и во-вторых, конечно же, отличного самочувствия после быстрого, скорейшего восстановления. Ни в коем случае не растерять желания на участие в подобных акциях в последующем», — добавила она.

Ранее в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я. Климовой рассказали, что с начала года жители региона совершили 31,5 тыс. донаций крови и её компонентов.