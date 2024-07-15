В Москве выпустили карту «Тройка» с изображением велосипеда городского проката

В Департаменте транспорта Москвы рассказали о выпуске карты «Тройка» с изображением велосипеда городского проката.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса столицы.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новую карту можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», а также в интернет-магазине метрополитена.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене запустили поезд «Москва — молодёжная столица России». Увидеть состав можно на Серпуховско-Тимирязевской линии.