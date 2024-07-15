Столичный конкурс грантов для НКО получил 900 заявок
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Уже много лет город помогает столичным некоммерческим организациям воплощать значимые для жителей проекты — патриотические, волонтёрские, культурные и многие другие», — сказала Сергунина.
Она также отметила, что в конкурсе представлено 12 номинаций.
Экспертный совет в составе представителей научного, образовательного и бизнес-сообществ рассмотрят проекты по ряду критериев и выберут победителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что коворкинг-центрами некоммерческих организаций (НКО) в столице воспользовались более 65 тыс. человек с начала года.