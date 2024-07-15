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Столичный конкурс грантов для НКО получил 900 заявок

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На конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) поступило 900 заявок, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Столичный конкурс грантов для НКО получил 900 заявок
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Уже много лет город помогает столичным некоммерческим организациям воплощать значимые для жителей проекты — патриотические, волонтёрские, культурные и многие другие», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что в конкурсе представлено 12 номинаций.

Экспертный совет в составе представителей научного, образовательного и бизнес-сообществ рассмотрят проекты по ряду критериев и выберут победителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что коворкинг-центрами некоммерческих организаций (НКО) в столице воспользовались более 65 тыс. человек с начала года.

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