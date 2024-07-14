Коворкинг-центрами НКО в Москве воспользовались более 65 тысяч человек с начала года

Коворкинг-центрами некоммерческих организаций (НКО) в Москве воспользовались более 65 тыс. человек с начала года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сотрудники НКО чаще всего бронируют: аудитории и переговорные для проведения совещаний, индивидуальные рабочие места, концертные залы», — написал Собянин в своём Telegram-канале. По его словам, ещё одной популярной услугой является бесплатное обучение. Ежегодно новые знания получают более 7 тыс. сотрудников организаций. Кроме того, команды сети коворкинг-центров помогают организовывать мероприятия разных форматов. Ранее сообщалось, что в ХМАО создадут цифровую картотеку добровольческих организаций.