В ХМАО создадут цифровую картотеку добровольческих организаций
Об этом информирует URA.RU.
«Нужно навести порядок и систематизацию, чтобы мы знали каждую организацию, каждое объединение, чтоб мы этих людей просто знали», — отметил Кухарук.
По его словам, это необходимо, в частности, для того чтобы власти могли оказывать таким объединениям поддержку, а также для информирования жителей о добровольческой деятельности, которая проводится в округе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылся приём заявок на грантовый конкурс для социально ориентированных НКО.