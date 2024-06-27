В ХМАО создадут цифровую картотеку добровольческих организаций

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук заявил, что в регионе создадут цифровой ресурс, объединяющий информацию обо всех общественных организациях, занимающихся добровольческой деятельностью.

Об этом информирует URA.RU.

«Нужно навести порядок и систематизацию, чтобы мы знали каждую организацию, каждое объединение, чтоб мы этих людей просто знали», — отметил Кухарук.

По его словам, это необходимо, в частности, для того чтобы власти могли оказывать таким объединениям поддержку, а также для информирования жителей о добровольческой деятельности, которая проводится в округе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылся приём заявок на грантовый конкурс для социально ориентированных НКО.