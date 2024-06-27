RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО создадут цифровую картотеку добровольческих организаций

Короткая ссылка
Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук заявил, что в регионе создадут цифровой ресурс, объединяющий информацию обо всех общественных организациях, занимающихся добровольческой деятельностью.

Об этом информирует URA.RU.

«Нужно навести порядок и систематизацию, чтобы мы знали каждую организацию, каждое объединение, чтоб мы этих людей просто знали», — отметил Кухарук.

По его словам, это необходимо, в частности, для того чтобы власти могли оказывать таким объединениям поддержку, а также для информирования жителей о добровольческой деятельности, которая проводится в округе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылся приём заявок на грантовый конкурс для социально ориентированных НКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить