Собянин: в Москве начался приём заявок на конкурс грантов для НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт заявок на грантовый конкурс для социально ориентированных НКО.

«Конкурс полностью проходит в электронном формате. Благодаря цифровой подписи все этапы — от подачи заявки до предоставления отчётности — можно пройти онлайн», — написал он в своём Telegram-канале.

Бюджет конкурса — 600 млн рублей. НКО, зарегистрированные более полугода назад, могут получить до 500 тыс. рублей, НКО, которым больше года, — до 5 млн рублей.

Заявки на участие принимают до 4 июля.

Ранее сообщалось, что за последние три года более 170 проектов для молодёжи получили поддержку правительства Москвы.