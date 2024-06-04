Собянин: в Москве начался приём заявок на конкурс грантов для НКО
«Конкурс полностью проходит в электронном формате. Благодаря цифровой подписи все этапы — от подачи заявки до предоставления отчётности — можно пройти онлайн», — написал он в своём Telegram-канале.
Бюджет конкурса — 600 млн рублей. НКО, зарегистрированные более полугода назад, могут получить до 500 тыс. рублей, НКО, которым больше года, — до 5 млн рублей.
Заявки на участие принимают до 4 июля.
Ранее сообщалось, что за последние три года более 170 проектов для молодёжи получили поддержку правительства Москвы.