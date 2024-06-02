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Более 170 проектов для молодёжи получили поддержку Москвы за три года

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Более 170 проектов для молодёжи получили поддержку со стороны столичного правительства за последние три года.
Более 170 проектов для молодёжи получили поддержку Москвы за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Столичные некоммерческие организации (НКО) помогают школьникам и студентам увереннее войти во взрослую жизнь — определиться с выбором будущей специальности, получить дополнительное образование и поддержку творческих идей», — говорится в сообщении.

Конкурс грантов мэра Москвы ежегодно поддерживает лучшие социальные инициативы, предназначенные для молодёжи. В 2023 году в номинации «Молодёжь Москвы» победили 66 проектов НКО.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО.

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