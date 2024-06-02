Более 170 проектов для молодёжи получили поддержку Москвы за три года
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Столичные некоммерческие организации (НКО) помогают школьникам и студентам увереннее войти во взрослую жизнь — определиться с выбором будущей специальности, получить дополнительное образование и поддержку творческих идей», — говорится в сообщении.
Конкурс грантов мэра Москвы ежегодно поддерживает лучшие социальные инициативы, предназначенные для молодёжи. В 2023 году в номинации «Молодёжь Москвы» победили 66 проектов НКО.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО.