Более 170 проектов для молодёжи получили поддержку Москвы за три года

Более 170 проектов для молодёжи получили поддержку со стороны столичного правительства за последние три года.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Столичные некоммерческие организации (НКО) помогают школьникам и студентам увереннее войти во взрослую жизнь — определиться с выбором будущей специальности, получить дополнительное образование и поддержку творческих идей», — говорится в сообщении.

Конкурс грантов мэра Москвы ежегодно поддерживает лучшие социальные инициативы, предназначенные для молодёжи. В 2023 году в номинации «Молодёжь Москвы» победили 66 проектов НКО.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО.