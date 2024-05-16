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В Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО

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В комитете общественных связей и молодёжной политики Москвы рассказали о бесплатном образовательном курсе для начинающих руководителей НКО.
В Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Город поддерживает инициативы неравнодушных москвичей, которые они могут масштабировать, создав некоммерческую организацию. Один из видов поддержки — бесплатное обучение для сотрудников НКО», — заявила глава комитета Екатерина Драгунова.

Она также отметила, что на курсе участники смогут изучить основные аспекты, а затем выбрать занятия для углубления в тему.

Курс состоит из шести очных занятий и стартует 21 мая.

Для участия необходимо авторизоваться на портале «Душевная Москва» и представить указанный пакет документов.

Ранее сообщалось, что к благотворительному сервису на портале mos.ru подключились Фонд Константина Хабенского и ещё две организации.

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