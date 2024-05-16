В Москве запустили новый курс для начинающих руководителей НКО

В комитете общественных связей и молодёжной политики Москвы рассказали о бесплатном образовательном курсе для начинающих руководителей НКО.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Город поддерживает инициативы неравнодушных москвичей, которые они могут масштабировать, создав некоммерческую организацию. Один из видов поддержки — бесплатное обучение для сотрудников НКО», — заявила глава комитета Екатерина Драгунова.

Она также отметила, что на курсе участники смогут изучить основные аспекты, а затем выбрать занятия для углубления в тему.

Курс состоит из шести очных занятий и стартует 21 мая.

Для участия необходимо авторизоваться на портале «Душевная Москва» и представить указанный пакет документов.

Ранее сообщалось, что к благотворительному сервису на портале mos.ru подключились Фонд Константина Хабенского и ещё две организации.