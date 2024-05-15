RT в Telegram
Подпишись

К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё три НКО

Короткая ссылка
К благотворительному сервису на портале mos.ru подключились Фонд Константина Хабенского и ещё две организации.
К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё три НКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы непрерывно работаем над развитием функциональных возможностей сервиса, чтобы горожане могли за пару минут поддержать нуждающихся легко, просто и безопасно, а у некоммерческих организаций был дополнительный источник помощи и платформа, которая позволяет повысить осведомлённость жителей о благотворительных программах», — заявил глава Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Он также отметил, что в настоящее время с благотворительным сервисом на портале mos.ru сотрудничают 90 проверенных организаций, а москвичи направили в адрес подопечных представленных организаций более 128 млн рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян периодически делают пожертвования на благотворительность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить