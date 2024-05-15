К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё три НКО
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Мы непрерывно работаем над развитием функциональных возможностей сервиса, чтобы горожане могли за пару минут поддержать нуждающихся легко, просто и безопасно, а у некоммерческих организаций был дополнительный источник помощи и платформа, которая позволяет повысить осведомлённость жителей о благотворительных программах», — заявил глава Департамента информационных технологий Борис Фролов.
Он также отметил, что в настоящее время с благотворительным сервисом на портале mos.ru сотрудничают 90 проверенных организаций, а москвичи направили в адрес подопечных представленных организаций более 128 млн рублей.
Ранее сообщалось, что большинство россиян периодически делают пожертвования на благотворительность.