К благотворительному сервису Москвы присоединились ещё три НКО

К благотворительному сервису на портале mos.ru подключились Фонд Константина Хабенского и ещё две организации.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы непрерывно работаем над развитием функциональных возможностей сервиса, чтобы горожане могли за пару минут поддержать нуждающихся легко, просто и безопасно, а у некоммерческих организаций был дополнительный источник помощи и платформа, которая позволяет повысить осведомлённость жителей о благотворительных программах», — заявил глава Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Он также отметил, что в настоящее время с благотворительным сервисом на портале mos.ru сотрудничают 90 проверенных организаций, а москвичи направили в адрес подопечных представленных организаций более 128 млн рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян периодически делают пожертвования на благотворительность.