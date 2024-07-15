Суд арестовал жительницу Перми, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына

Ленинский районный суд Перми заключил под стражу 34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в чемодане у мусорных контейнеров.

Об этом сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram.

Уточняется, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток.

Ранее СК опубликовал видео допроса обвиняемой в убийстве девятилетнего сына в Перми.

Тело ребёнка со следами насильственной смерти было найдено в чемодане возле мусорных контейнеров в Ленинском районе Перми.

Как установили следователи, в ночь с 11 на 12 июля 34-летняя обвиняемая задушила ребёнка и оставила на его теле колото-резаные раны, после чего «в чемодане переместила тело ребёнка к мусорным контейнерам».