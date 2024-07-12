Пермская прокуратура контролирует расследование дела о трупе ребёнка в чемодане
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Находку на улице Монастырской обнаружил мужчина без определённого места жительства.
«Заместитель прокурора края Дмитрий Трусов и прокурор района Вадим Расторгуев выехали на место происшествия для координации работы правоохранительных органов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
На вид погибшему ребёнку шесть — восемь лет. На его теле имеются признаки насильственной смерти — колото-резаные ранения и признаки асфиксии.
Правоохранительные органы разыскивают женщину, которая, предположительно, принесла чемодан к месту сбора мусора.
Ранее в Краснодаре задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве и нападении.