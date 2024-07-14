Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына
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Как установили следователи, в ночь с 11 на 12 июля 34-летняя обвиняемая задушила ребёнка и оставила на его теле колото-резаные раны, после чего «в чемодане переместила тело ребёнка к мусорным контейнерам».
«Вину в совершении убийства обвиняемая не признала», — говорится в заявлении СК.
13 июля силовики задержали женщину, подозреваемую в убийстве ребёнка, тело которого ранее нашли в чемодане у мусорных баков в Перми.
Пермское управление Следственного комитета опубликовало видео с задержанной женщиной.