Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына

Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве её девятилетнего сына, сообщает Следственный комитет.

Как установили следователи, в ночь с 11 на 12 июля 34-летняя обвиняемая задушила ребёнка и оставила на его теле колото-резаные раны, после чего «в чемодане переместила тело ребёнка к мусорным контейнерам».

«Вину в совершении убийства обвиняемая не признала», — говорится в заявлении СК.

13 июля силовики задержали женщину, подозреваемую в убийстве ребёнка, тело которого ранее нашли в чемодане у мусорных баков в Перми.

Пермское управление Следственного комитета опубликовало видео с задержанной женщиной.