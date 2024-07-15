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В Тверской области отремонтируют более 200 школ и детсадов до начала учебного года

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В Тверской области отремонтируют 203 школы и детских сада до начала учебного года.
В Тверской области отремонтируют более 200 школ и детсадов до начала учебного года
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Реализуем программу ремонтов детских садов и школ, чтобы наши дети ходили в хорошие, качественные учреждения. Это и сельские школы в том числе», — заявил губернатор Игорь Руденя.

В школах, например, обновят фасады и кровли, проведут работы по обеспечению комплексной безопасности.

Ранее сообщалось, что Марий Эл с 2025 года присоединится к программе капитального ремонта детских садов и школ.

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