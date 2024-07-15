В Тверской области отремонтируют более 200 школ и детсадов до начала учебного года
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Реализуем программу ремонтов детских садов и школ, чтобы наши дети ходили в хорошие, качественные учреждения. Это и сельские школы в том числе», — заявил губернатор Игорь Руденя.
В школах, например, обновят фасады и кровли, проведут работы по обеспечению комплексной безопасности.
Ранее сообщалось, что Марий Эл с 2025 года присоединится к программе капитального ремонта детских садов и школ.