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Марий Эл присоединится к программе капитального ремонта детских садов и школ

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Республика Марий Эл с 2025 года присоединится к программе капитального ремонта детских садов и школ.

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

Как отметила региональный министр образования и науки Лариса Ревуцкая, в настоящее время по этому вопросу готовится документация для подачи заявки в Министерство просвещения России.

Председатель республиканского кабмина Юрий Зайцев, в свою очередь, добавил, что программа поможет решить существенные проблемы ремонта зданий образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что на ремонт детских садов в Подмосковье выделено 4 млрд рублей в 2024 году.

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