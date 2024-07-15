Россияне рассказали, что необходимо для комфортной работы в офисе

Россияне в ходе исследования перечислили предметы, которые необходимы им для комфортной работы в офисе. Большинство (86%) заявили, что им нужны напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе.

Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Купер».

Кроме того, треть (33%) считают, что на месте работы должна быть аптечка на случай недомогания.

По 25% участников исследования хотели бы иметь в доступе фрукты и овощи для перекуса, а также сладости — конфеты, печенье, батончики.

Кроме того, 46% россиян на рабочем месте хотели бы иметь дополнительную технику, ноутбук, второй монитор, 43% — удобные диваны или гамаки, 30% — больше канцелярских товаров, 24% — душевые кабины.

Ранее сообщалось, что 66,1% россиян в летний период предпочли бы работать удалённо, а не в офисе.