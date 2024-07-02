Большинство россиян предпочли бы перейти на удалёнку летом

Аналитики опросили россиян и выяснили, что большинство (66,1%) в летний период предпочли бы работать удалённо, а не в офисе.

При этом 7,4% респондентов уже работают на удалёнке, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса путешествий Туту.ру.

Работать в гибридном формате хотели бы 7,8%, а 18,7% предпочитают оставаться в офисе.

Из тех, кто выбрал бы удалённый формат, более 50% хотели бы работать дистанционно всю неделю, 17,2% согласились бы проводить в офисе один день, 16,7% — два дня, 9,7% — три дня, 2,9% — четыре дня. Работать в офисе всю неделю готовы только 2,5% россиян.

На удалёнке россияне хотели бы работать из дома (32,6%), путешествовать и выходить на связь из отеля или кафе (15,8%). Ещё 10% выбрали бы дачу, 9,5% — морское побережье, 8,7% — тропические острова.

Ранее проведённое исследование показало, что большинство жителей России оценивают своё желание работать летом относительно других времён года как низкое (50%) или среднее (39%).