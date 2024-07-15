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«Ъ»: экс-сотрудник ФСБ России вышел по УДО за месяц до истечения срока

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Осуждённый за мошенничество бывший сотрудник ФСБ России и основатель «Фонда содействия безопасности» Андрей Першин вышел по УДО за месяц до истечения срока своего заключения.
«Ъ»: экс-сотрудник ФСБ России вышел по УДО за месяц до истечения срока
  • РИА Новости

«Президент фонда был осуждён полтора года назад за то, что пытался получить с трёх коммерсантов 24 млн рублей за непривлечение тех к уголовной ответственности, но попался при получении первого же транша», — говорится в материале «Коммерсанта».

Уточняется, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, Першин практически полностью отбыл свой срок в пять лет.

Об аресте Першина СМИ писали в марте 2021 года.

В январе этого года военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве.

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