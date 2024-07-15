«Ъ»: экс-сотрудник ФСБ России вышел по УДО за месяц до истечения срока
- РИА Новости
«Президент фонда был осуждён полтора года назад за то, что пытался получить с трёх коммерсантов 24 млн рублей за непривлечение тех к уголовной ответственности, но попался при получении первого же транша», — говорится в материале «Коммерсанта».
Уточняется, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, Першин практически полностью отбыл свой срок в пять лет.
Об аресте Першина СМИ писали в марте 2021 года.
В январе этого года военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве.