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Следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ во взятке в 20 млн рублей

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Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что обвиняемые признали свою вину, при этом они отказались соглашаться с квалификацией вменяемого им преступления.

«Предъявить Евгению Лобанову и Денису Карманову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в документах. 

Уточняется, что офицеры ФСБ считают, что их действия надо квалифицировать по ст. 159 УК России, то есть как мошенничество.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд рублей.

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