Следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ во взятке в 20 млн рублей
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что обвиняемые признали свою вину, при этом они отказались соглашаться с квалификацией вменяемого им преступления.
«Предъявить Евгению Лобанову и Денису Карманову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в документах.
Уточняется, что офицеры ФСБ считают, что их действия надо квалифицировать по ст. 159 УК России, то есть как мошенничество.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд рублей.