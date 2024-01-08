ТАСС: трёх сотрудников ФСБ обвинили во взятках на сумму более 5 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, одному из фигурантов дела также вменяется организация преступного сообщества.
Двое из подозреваемых находятся под домашним арестом, третьего фигуранта арестовали.
Ранее бывший министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был приговорён Ленинским районным судом Пензы к девяти годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве.