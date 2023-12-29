RT в Telegram
Подпишись

Суд приговорил экс-министра спорта Пензенской области Кабельского к девяти годам лишения свободы

Короткая ссылка
Бывший министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был приговорён Ленинским районным судом Пензы девяти годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве.
Суд приговорил экс-министра спорта Пензенской области Кабельского к девяти годам лишения свободы
  • РИА Новости

Об этом сообщают в региональной прокуратуре и пресс-службе суда.

15 октября 2021 года следователи арестовали врио министра спорта региона, заявив о получении им взятки в размере 120 тыс. рублей, но имелись сведения о получении им взяток на общую сумму не менее 1,25 млн рублей. 

Также суд установил, что в период с апреля 2020 по октябрь 2021 года Кабельский регулярно получал взятки от нескольких предпринимателей, которые занимались организацией спортивных турниров и продажей их видеотрансляций.

Ранее сообщалось, что в РПЛ работают три арбитра, получавшие взятки от экс-директора «Чайки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить