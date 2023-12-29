Суд приговорил экс-министра спорта Пензенской области Кабельского к девяти годам лишения свободы
- РИА Новости
Об этом сообщают в региональной прокуратуре и пресс-службе суда.
15 октября 2021 года следователи арестовали врио министра спорта региона, заявив о получении им взятки в размере 120 тыс. рублей, но имелись сведения о получении им взяток на общую сумму не менее 1,25 млн рублей.
Также суд установил, что в период с апреля 2020 по октябрь 2021 года Кабельский регулярно получал взятки от нескольких предпринимателей, которые занимались организацией спортивных турниров и продажей их видеотрансляций.
Ранее сообщалось, что в РПЛ работают три арбитра, получавшие взятки от экс-директора «Чайки».