Источник: в РПЛ работают три арбитра, получавшие взятки от экс-директора «Чайки»

Бывший исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян сообщил, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации Telegram-канала «Мутко против», речь идёт о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко.

Отмечается, что судьи продолжают работать, потому что сотрудничали со следствием и дали показания.

В декабре 2021 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил Баяна от футбола за организацию договорного матча между «Чайкой» и майкопской «Дружбой» в 2018 году.

Гособвинитель требует от суда определить Баяну наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тыс. рублей, а также отстранить подсудимого от участия в организации и проведении спортивных соревнований.

Ранее Баян признал вину по делу о подкупе арбитров.