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Бывший директор «Чайки» Баян признал вину по делу о подкупе арбитров

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Бывший директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян признал вину по делу о подкупе арбитров.
Бывший директор «Чайки» Баян признал вину по делу о подкупе арбитров
  • РИА Новости

«Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать со мной или без меня. Это считалось нормой, было, есть и, я так думаю, будет всегда», — приводит слова Баяна ТАСС.

Гособвинитель требует от суда определить Баяну наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тыс. рублей, а также отстранить подсудимого от участия в организации и проведении спортивных соревнований.

В декабре 2021 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил Баяна от футбола за организацию договорного матча между «Чайкой» и майкопской «Дружбой» в 2018 году.

Ранее экс-игрока «Чайки» Федчука отстранили на полгода из-за долга в 10 млн.

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